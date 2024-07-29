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65-летняя Мадонна снялась в корсете и колготках в сетку

65-летняя Мадонна снялась в корсете и колготках в сетку

Американская поп-исполнительница Мадонна снялась в откровенном наряде. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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