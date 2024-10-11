Глава Барнаула поручил дорожникам готовиться к ухудшению погоды и снегу в выходные

Автомобилистов просят проявлять осторожность на дорогах, а пешеходов – внимательность Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил городским службам обеспечить готовность к работе в условиях плохой погоды в выходные 12 и 13 октября, сообщает мэрия.