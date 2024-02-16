В Тюмени мать-одиночка просит защитить 13-летнюю дочку от домогательств мигранта

ТЮМЕНЬ, 16 февраля, ФедералПресс. В соцсетях распространяется видеообращение матери-одиночки Ольги, которая бьет тревогу среди общественности, чтобы не оставить безнаказанными действия сексуального характера мигранта.
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