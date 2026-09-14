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Царьград

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Курьер похитил 1,9 млн рублей у пенсионерок в двух регионах

Курьер похитил 1,9 млн рублей у пенсионерок в двух регионах

В УМВД по Республике Бурятия сообщили об окончании расследования уголовного дела, фигурантом которого стал 33-летний местный житель.

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