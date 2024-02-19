Конор Макгрегор ответил на вызов нового чемпиона UFC Топурии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отреагировал на вызов со стороны новоиспечённого обладателя пояса UFC в полулёгкой весовой категории Илии Топурии.
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