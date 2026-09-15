От скандалов на площадке до смены курса: как популярные сериалы экстренно переписывали сюжет без главных звёзд

Замена ключевого актёра в разгар успешного сериала — всегда головная боль для продюсеров. Иногда сценарий приходится перекраивать на ходу, отправляя персонажа «в бессрочную командировку», а иногда на знакомую роль выводят совершенно другого артиста.
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