Единая Россия: каждый голос на выборах – вклад в защиту истории и ценностей

Сегодня в Московской области открылись 3874 участковые избирательные комиссии. С 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы и регионального парламента, а в ряде муниципалитетов — депутатов местных советов.
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