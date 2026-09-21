Военным, полицейским и пожарным повысят оклады

С 1 октября в России планируют повысить денежное довольствие военнослужащих, полицейских, пожарных и сотрудников ряда других силовых ведомств, сообщает «Парламентская газета».
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