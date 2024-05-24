Признанный годным к службе военнообязанный скончался в военкомате на Украине

В одном из украинских военкоматов скончался признанный годным к службе военнообязанный. Закарпатский областной военкомат сообщил в пятницу, 24 мая, что по факту случившегося будет проведено расследование.
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