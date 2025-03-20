Восточный пресс: первые пары, новая арена и допинг-скандал в КХЛ

Определились все участники плей-офф Кубка Гагарина и начинают формироваться пары первого раунда. О главных интригах оставшейся части регулярного чемпионата и самых важных событиях перед стартом плей-офф — в материале «Известий».
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