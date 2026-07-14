❗️Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
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❗️Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.