Хуситы атаковали греческое судно Laax в Красном море

Греческое судно Laax под флагом Маршалловых островов подверглось атаке йеменских хуситов в Красном море, в судно попали три ракеты, но оно смогло продолжить движение, сообщили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ).
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