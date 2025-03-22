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СК: заочно арестованы 6 организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

СК: заочно арестованы 6 организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

Следственный комитет РФ сообщил о заочном аресте шести иностранных граждан, которые по данным следователей, являются непосредственными организаторами теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

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