СК: заочно арестованы 6 организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

Следственный комитет РФ сообщил о заочном аресте шести иностранных граждан, которые по данным следователей, являются непосредственными организаторами теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
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