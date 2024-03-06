Орловским предпринимателям вернули 11 млн рублей после их обращения в прокуратуру

В прокуратуре Орловской области последние месяцы участились личные приёмы предпринимателей. Их проводит прокурор области Алексей Тимошин совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгением Лыкиным.
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