Воспитанники военно-патриотических клубов Хабаровска приступили к изготовлению Георгиевских лент ко Дню Победы

Воспитанники военно-патриотических клубов Хабаровска приступили к изготовлению Георгиевских лент ко Дню Победы

Изготовленные символические изделия черно-оранжевого цвета будут розданы жителям и гостям краевой столицы в канун празднования Дня Победы.

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