Более 60 журналистов были убиты при исполнении служебного долга в 2024 году

Более 60 журналистов были убиты при исполнении служебных обязанностей в 2024 году. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в связи с Международным днем борьбы с безнаказанностью преступлений, совершенных против журналистов.