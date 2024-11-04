Украина готова пойти на переговоры с РФ при одном условии

Украина согласна провести переговоры с Россией по энергобезопасности при наличии посредника. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя украинского президента Владимира Зеленского.
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