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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Riot готовит еще один шедевр”: уже в этом году стартуют съемки сериала по моти...

“Riot готовит еще один шедевр”: уже в этом году стартуют съемки сериала по моти...

“Riot готовит еще один шедевр”: уже в этом году стартуют съемки сериала по мотивам League of Legends с живыми актерамиRiot Games продолжают расширять вселенную League of Legends, подтверждая планы на первый сериал с живыми актерами.

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