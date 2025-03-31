“Riot готовит еще один шедевр”: уже в этом году стартуют съемки сериала по моти...

“Riot готовит еще один шедевр”: уже в этом году стартуют съемки сериала по мотивам League of Legends с живыми актерамиRiot Games продолжают расширять вселенную League of Legends, подтверждая планы на первый сериал с живыми актерами.
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