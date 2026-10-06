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Царьград

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В Петербурге вручную реставрируют керамическую кровлю дома Капустина

В Петербурге вручную реставрируют керамическую кровлю дома Капустина

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга реставраторы вручную снимают с крыши дома Капустина керамическую черепицу, вес квадратного метра которой достигает 50 килограммов.

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