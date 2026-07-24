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Парламентская газета

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Совфед одобрил закон о границах рыболовных участков

Закон, совершенствующий порядок определения границ рыболовных участков и уточняющий обязательства по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 24 июля.

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