Совфед одобрил закон о границах рыболовных участков

Закон, совершенствующий порядок определения границ рыболовных участков и уточняющий обязательства по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 24 июля.
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