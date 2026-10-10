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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Подмосковье растет число сообщений о следах медведей около населенных пунктов

В Подмосковье растет число сообщений о следах медведей около населенных пунктов

С начала года поступило около 20 таких обращений В Московской области все чаще обнаруживают следы медведей рядом с населенными пунктами — такую информацию ТАСС предоставили в пресс‑службе Минэкологии Подмосковья.

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