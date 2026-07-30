Сергея Безрукова ругали за рекламу, не зная, куда на самом деле уходят гонорары

Известный актёр Сергей Безруков поразил общественность неожиданным признанием. Оказывается, его участие в коммерческих съёмках имело благородную цель — все гонорары уходили на обучение его студентов во ВГИКе.
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