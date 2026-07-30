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Царьград

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Сергея Безрукова ругали за рекламу, не зная, куда на самом деле уходят гонорары

Сергея Безрукова ругали за рекламу, не зная, куда на самом деле уходят гонорары

Известный актёр Сергей Безруков поразил общественность неожиданным признанием. Оказывается, его участие в коммерческих съёмках имело благородную цель — все гонорары уходили на обучение его студентов во ВГИКе.

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