Врачи раскрыли жителям Истры секрет здорового сердца

В областном наркодиспансере рассказали, как сохранить сердце здоровым. Фото: Московский областной клинический наркологический диспансер Важным условием является отказ от курения и алкоголя, напомнили специалисты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии