Специализированные карты microSD Express и флешки USB-C ожидаются весной 2027 года SanDisk и Meta* договорились о выпуске аксессуаров для хранения данных под брендом Made For Meta*.
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