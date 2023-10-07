Выпущено экстренное предупреждение о сильном дожде и мокром снеге в Карелии

Жителей республики предупредили об ухудшении погодных условий. В ЕДДС Петрозаводска со ссылкой на Гидрометцентр Карелии сообщили о приближении неблагоприятного явления – сильных осадках в виде мокрого снега и дождя.
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