Читинцы более 300 раз пожаловались на проблемы с газом

Жители Читы более 300 раз за новогодние выходные пожаловались на проблемы с газоснабжением. Об этом во время еженедельной планерки в администрации сообщила глава комитета городского хозяйства Марина Попова.
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