Миссия ООН рассмотрела законы о выборах, принятые парламентом Ливии

Встречу по итогам рассмотрения законов о выборах в Ливии, принятых парламентом страны и подготовленные объединенным комитетом «6+6» созвал глава миссии ООН по поддержке в Ливии Абдулай Батили, 11 октября сообщает ливийский канал The Libya Observer.
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