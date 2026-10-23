Врач-диетолог Марият Мухина назвала артишок продуктом, способным «реанимировать» печень. Врач Мухина заявила в комментарии для «Москва 24», что артишок и чеснок помогают нормализовать работу печени.
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