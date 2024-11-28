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Подразделения вооружённых сил Ливана начали выдвижение в приграничные районы на

Подразделения вооружённых сил Ливана начали выдвижение в приграничные районы на юге страны в рамках выполнения пунктов соглашения о перемирии между Израилем и «Хезболлой».

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