Подразделения вооружённых сил Ливана начали выдвижение в приграничные районы на юге страны в рамках выполнения пунктов соглашения о перемирии между Израилем и «Хезболлой».
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Подразделения вооружённых сил Ливана начали выдвижение в приграничные районы на юге страны в рамках выполнения пунктов соглашения о перемирии между Израилем и «Хезболлой».
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