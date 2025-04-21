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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Учредитель «Акрона» о новой базе с 6 полями: «Через два‑три года она будет одной из самых крутых в РПЛ»

В настоящее время «Акрон» проводит домашние матчи в Самаре. — Мы начинаем строительство базы в этом году.

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