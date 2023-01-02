miravto21

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  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    вообще то 5 Д - дай дураку дорогу и дуй дальше.Две и три «д» + е...

Такую машину не встретишь на дороге

Такую машину не встретишь на дороге

﻿﻿Такой автомобиль вы не встретите на дороге. Чтобы его увидеть (а не в музее как на выставке), нужно заранее записываться на прием, далеко ехать и надеяться, что в реальности он будет не хуже, чем на картинке, которую прислал вам друг в соцсетях.

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