Такую машину не встретишь на дороге

﻿﻿Такой автомобиль вы не встретите на дороге. Чтобы его увидеть (а не в музее как на выставке), нужно заранее записываться на прием, далеко ехать и надеяться, что в реальности он будет не хуже, чем на картинке, которую прислал вам друг в соцсетях.