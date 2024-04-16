Всего два дня осталась до окончания Декады подписки

Подходит к завершению ежегодная акция, в рамках которой можно оформить подписку на печатные издания со скидкой до 30 процентов8 апреля завершается Всероссийская Декада подписки — ежегодная акция, которая проходит уже в девятый раз.
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