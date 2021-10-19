В НАТО заявили об открытости к диалогу с Россией

Пятый каналПолитикаВ НАТО заявили об открытости к диалогу с РоссиейВ НАТО сожалеют о решении России приостановить работу постпредства при организации в Брюсселе и информбюро Альянса в Москве.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВлад ВладимировС особо борзыми необходимо всегда разговаривать на их же "языке"... Лишь в этом случае можно достичь хоть какого то от них же понимания. Иначе же они будут дурковать - у них же много блажи в голове.((( От этого частенько то и происходит потеря их адекватного сознания.(((Комментировать
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