В Омской области пропали мать с сыном. Вчера они вышли из дома в Любино и обратно не вернулись. Где они находятся, их родные не знают.
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В Омской области пропали мать с сыном. Вчера они вышли из дома в Любино и обратно не вернулись. Где они находятся, их родные не знают.