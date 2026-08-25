Почему на Руси нельзя было здороваться через порог: реальное происхождение приметы

Из всех бытовых запретов, доживших до наших дней, этот — едва ли не самый живучий. Человек, который спокойно рассыпает соль и не боится черных кошек, все равно машинально сделает шаг вперед или отступит внутрь, прежде чем протянуть руку гостю.