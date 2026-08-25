Почему на Руси нельзя было здороваться через порог: реальное происхождение приметы

Из всех бытовых запретов, доживших до наших дней, этот — едва ли не самый живучий. Человек, который спокойно рассыпает соль и не боится черных кошек, все равно машинально сделает шаг вперед или отступит внутрь, прежде чем протянуть руку гостю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии