Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему на Руси нельзя было здороваться через порог: реальное происхождение приметы

Из всех бытовых запретов, доживших до наших дней, этот — едва ли не самый живучий. Человек, который спокойно рассыпает соль и не боится черных кошек, все равно машинально сделает шаг вперед или отступит внутрь, прежде чем протянуть руку гостю.

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