Так закалялся штат: почему Техас взбунтовался против Байдена

Бунт Техаса против Белого дома вызван целым рядом провалов действующей администрации США, а также неспособностью обеспечить безопасность границ на фоне беспрецедентных трат на Украину и поддержание конфликта на Ближнем Востоке, считают опрошенные «Известиями» эксперты.