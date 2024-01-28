Так закалялся штат: почему Техас взбунтовался против Байдена

Бунт Техаса против Белого дома вызван целым рядом провалов действующей администрации США, а также неспособностью обеспечить безопасность границ на фоне беспрецедентных трат на Украину и поддержание конфликта на Ближнем Востоке, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
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