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Не собирайте рюкзак за ребенка: как научить первоклассника — гайд для родителей

Не собирайте рюкзак за ребенка: как научить первоклассника — гайд для родителей

Как научить ребенка собирать рюкзак в школу — вопрос, который особенно актуален перед 1 сентября. В первом классе школьнику предстоит самостоятельно следить за учебниками, тетрадями, пеналом, формой и другими принадлежностями.

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