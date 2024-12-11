Путин обсудил возвращение оценки за поведение в российские школы

Президент России Владимир Путин обсудил с Председателем Общественной палаты Сахалинской области, членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимиром Иконниковым возможность возвращения в школы оценки за поведение.
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