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В ООН назвали число детей, погибших в Газе с начала конфликта

В ООН назвали число детей, погибших в Газе с начала конфликта

За время обострения конфликта в Газе погибли 13 тысяч детей, это больше, чем во всех конфликтах в мире за последние четыре года, заявил в интервью ТАСС генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини .

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