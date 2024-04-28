В ООН назвали число детей, погибших в Газе с начала конфликта

За время обострения конфликта в Газе погибли 13 тысяч детей, это больше, чем во всех конфликтах в мире за последние четыре года, заявил в интервью ТАСС генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини .