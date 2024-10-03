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Царьград

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Правда об утильсборе: Хотели надавить на китайцев, а пострадали русские. Благие намерения обернулись новым побором

Правда об утильсборе: Хотели надавить на китайцев, а пострадали русские. Благие намерения обернулись новым побором

Вскрылась правда об утильсборе на авто, который с 1 октября вырос в России на 80%. Чиновники хотели надавить на китайцев, а пострадали русские.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну если &quot;АвтоВАЗ&quot; и дальше пойдет по такому пути, то думаю что он закончит так же как и Германские производители. думать надо как сделать лучше зарубежников а не гнаться за ними. Как мне кажется надо делать усилия по увеличению надежности и долговечности агрегатов. Сколько проживет кузова современных авто если уже через пол года эксплуатации у них наблюдаются мощнейшие очаги коррозии а у моего паджеро 96-го года рождения, только мелкие рыжики в местах повреждения ЛКП? Были бы 15 лет назад доступны пленки так и их бы не было.........
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