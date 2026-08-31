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Царьград

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"По этому пути и двигаемся": Путин сделал заявление об Украине в разговоре с Моди

"По этому пути и двигаемся": Путин сделал заявление об Украине в разговоре с Моди

Россия стремится урегулировать ситуацию на Украине, сообщил президент Владимир Путин премьер-министру Индии Нарендре Моди.

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