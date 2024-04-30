На Землю пришло сообщение с расстояния 226 млн км из глубокого космоса

В середине прошлого года НАСА направило к астероиду Психея аппарат с исследовательской миссией. Примерно в середине пути зонд передал в центр управление сигнал из глубокого космоса — на Земле сумели расшифровать сообщение, которое пришло с расстояния в 226 миллионов километров.