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На Землю пришло сообщение с расстояния 226 млн км из глубокого космоса

На Землю пришло сообщение с расстояния 226 млн км из глубокого космоса

В середине прошлого года НАСА направило к астероиду Психея аппарат с исследовательской миссией. Примерно в середине пути зонд передал в центр управление сигнал из глубокого космоса — на Земле сумели расшифровать сообщение, которое пришло с расстояния в 226 миллионов километров.

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Комментарии
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А
Алексей
1,5 расстояния до Солнца это глубокий космос ???😁
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8 час.
Михаил Еграшин
Расшифровать? Т.е. зонд соизволил передать данные о собственном &quot;самочувствии&quot;, ещё его самовольно зашифровал? Война машин?
Ответить
2 час.

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