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Зарплаты в России по итогам 2026 года в среднем вырастут до 120 тысяч рублей

Зарплаты в России по итогам 2026 года в среднем вырастут до 120 тысяч рублей

Нехватка специалистов заставляет работодателей конкурировать за сотрудников и увеличивать зарплаты Средняя зарплата в России по итогам 2026 года может составить 114-120 тыс.

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