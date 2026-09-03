Аксененко заявил, что покупать квартиру следует, когда семья планирует жить на одном месте много лет

Приобретение жилья имеет смысл, если семья планирует жить на одном месте много лет. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко («Справедливая Россия»).