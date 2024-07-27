Несовершеннолетний мотоциклист убегал от ДПС: правда о «сбитом» мотоциклисте в Салехарде

26 июля около 20:17 в городском паблике «Подслушано в Салехарде» во ВКонтакте появилось сообщение о том, что «на улице Зои Космодемьянской произошло ДТП с участием мотоциклиста, который был сбит сотрудниками ДПС».
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