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Почему на Василиска не стригутся и не устраиваются на новую работу: приметы, поверья и запреты на 4 июня 2022 года

Почему на Василиска не стригутся и не устраиваются на новую работу: приметы, поверья и запреты на 4 июня 2022 года

Почему на Василиска не стригутся и не устраиваются на новую работу: приметы, поверья и запреты на 4 июня 2022 года Ирина ОрлонскаяЕжегодно в четвертый день лета православные христиане чтут память мученика Василиска, племянника Феодора Тирона.

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