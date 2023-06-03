Почему на Василиска не стригутся и не устраиваются на новую работу: приметы, поверья и запреты на 4 июня 2022 года Ирина ОрлонскаяЕжегодно в четвертый день лета православные христиане чтут память мученика Василиска, племянника Феодора Тирона.