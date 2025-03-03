Актриса Майки Мэдисон получила Оскар за лучшую женскую роль в фильме «Анора», сообщает ABC. «Я выросла в Лос-Анджелесе, но Голливуд всегда казался мне таким далеким, поэтому находиться здесь, стоять сегодня в этом зале, действительно невероятно», — сказала она, принимая награду.