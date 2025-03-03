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Актриса Майки Мэдисон получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Анора»

Актриса Майки Мэдисон получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Анора»

Актриса Майки Мэдисон получила Оскар за лучшую женскую роль в фильме «Анора», сообщает ABC. «Я выросла в Лос-Анджелесе, но Голливуд всегда казался мне таким далеким, поэтому находиться здесь, стоять сегодня в этом зале, действительно невероятно», — сказала она, принимая награду.

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