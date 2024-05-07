Им нельзя на дороги: гоночные версии знакомых машин

Автоспорт остаётся для производителей одним из главных способов рекламы продукции. Многие компании принимают участие в различных состязаниях того или иного уровня, а некоторые фирмы создают ради этого собственные монокубки.
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