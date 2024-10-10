Маск заявил, что в программе CBS News "60 минут" нужно уволить продюсеров

Предприниматель Илон Маск заявил, что в команде программы телеканала CBS News "60 минут", которая, предположительно, сильно отредактировала интервью с вице-президентом и кандидатом в президенты США Камалой Харрис, необходимо провести "чистку".
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